Židan ob 70-letnici Gozdarskega inštituta: Vi dajete odgovore, ki jim sledimo

Ljubljana, 25. maja - Ob spreminjajočem podnebju potrebujemo nova znanja in Gozdarski inštitut Slovenije vodi to bitko v prvi bojni črti - vas vprašamo, kaj storiti, je na slovesnosti ob 70-letnici inštituta poudaril kmetijski minister Dejan Židan. "Vi dajete odgovore, ki jim sledimo," je dejal in dodal, da se na široko odpirajo vrata sodelovanja s kitajskimi kolegi.