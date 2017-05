Kritike na predlog novele zdravstvene dejavnosti tudi iz koalicije

Ljubljana, 25. maja - Poslanske skupine so v okviru prvega branja predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti kritične do predlaganih rešitev. Kritike prihajajo tudi iz koalicije, zlasti iz DeSUS. Sicer pa so v predstavitvi poslanskih skupin večinoma izpostavljali, da bi si želeli celovitih in ne delnih rešitev, ki se ne lotevajo najbolj perečih težav v zdravstvu.