V jutranji prometni nesreči pri Vrhniki dva huje poškodovana

Ljubljana, 25. maja - V prometni nesreči, ki se je na primorski avtocesti pri Vrhniki zgodila zjutraj, sta se huje poškodovali dve osebi, udeleženih je bilo več vozil, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Zastoj trenutno sega že do počivališča Ravbarkomanda pri Postojni in je po ocenah prometno-informacijskega centra dolg že 24 kilometrov.