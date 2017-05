Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 25. maja - Evropske borze so se uvodoma obarvale zeleno, saj vlagatelji na stari celini sledijo dobremu vzdušju na borzah v New Yorku in Aziji. V ospredju današnjega trgovanja bo sestanek Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) in nečlanic kartela, ki bodo po pričakovanjih na Dunaju podaljšale dogovor o omejitvi proizvodnji nafte.