Veszpremu deseti zaporedni naslov madžarskega prvaka

Veszprem, 25. maja - Rokometaši Veszprema, za katerega igrajo tudi slovenski reprezentanti Dragan Gajić, Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek, so še desetič zaporedoma osvojili naslov madžarskega državnega prvaka. V finalu končnice so bili v dveh tekmah boljši od Pick Szegeda, ekipe, v kateri so Mario Šoštarič, Staš Skube in Urh Kastelic.