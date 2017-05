Vreme: Sončno z nekaj oblačnosti

Ljubljana, 25. maja - Danes bo razmeroma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne tu in tam ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.