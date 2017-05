Ljubljana, 25. maja - Novinarska konferenca Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) o stališčih sindikata do vladnega predloga za odpravo anomalij v javnem sektorju, bo danes ob 11.15 (IN NE ob 11. uri, kot je bilo napovedano sprva) v mali sejni sobi Sviza na Oražnovi ulici 3, so sporočili iz Sviza.