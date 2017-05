Večletna zaporna kazen za nekdanjega šefa portugalske banke BPN

Lizbona, 25. maja - Sodišče v Lizboni je dolgoletnega šefa s škandali in finančnimi izgubami zaznamovane portugalske banke BPN Joseja Oliveira e Costa zaradi goljufij in pranja denarja obsodilo na 14-letno zaporno kazen. 81-letni Costa je bil direktor banke med letoma 1998 in 2008, poroča francoska tiskovna agencija AFP.