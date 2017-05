Trumpova zdravstvena reforma bo odvzela zavarovanje 23 milijonom Američanom

Washington, 25. maja - Proračunski urad ameriškega kongresa (CBO) je v sredo objavil svojo oceno 4. maja v predstavniškem domu kongresa potrjene republikanske zdravstvene reforme, ki ji kritiki pravijo trumpcare. CBO ugotavlja, da bo s to reformo do leta 2026 brez zavarovanja 51 milijonov Američanov, mlajših od 61 let, oziroma 23 milijonov več kot brez nje.