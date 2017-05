Preiskave ruske afere z novimi podrobnostmi o poskusih vplivanja na Trumpa

Washington, 25. maja - Ameriški New York Times poroča, da so ameriški obveščevalci lani poleti naleteli na pogovore med ruskimi državnimi uradniki, ki razpravljajo o vplivanju na Donalda Trumpa prek ljudi iz njegove kampanje, s katerimi so v tesnih dobrih odnosih, med njimi nekdanjim svetovalcem za nacionalno varnost generalom Michaelom Flynnom.