Amazon odpira prvo fizično knjigarno Na Manhattnu

New York, 25. maja - Spletni velikan Amazon danes pri Columbus Circlu na Manhattnu odpira svojo prvo fizično knjigarno, v prihodnje pa načrtuje še eno v New Yorku. Pred časom je že odprl šest tovrstnih knjigarn po drugih delih ZDA, a tistih skoraj nihče ni opazil, ker so vsi svetovni mediji v New Yorku, ki je tudi najboljši trg za knjige v ZDA.