Newyorške borze v zelenem

New York, 24. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v zelenem. Borzni analitiki ocenjujejo, da so vlagatelji čakali na poročilo centralne banke Federal Reserve (Fed), ki bi lahko dalo namige o dvigovanju ključne obrestne mere. Ta naj bi se dvignila kmalu, ameriške centralne bančnike povzema francoska tiskovna agencija AFP.