Latvija bo težji nasprotnik kot Gruzijci

Ljubljana, 25. maja - Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco danes ob 17.30 v dvorani Stožice čaka še druga kvalifikacijska tekma skupine C za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Bolgariji in Italiji. Po uvodni zmagi nad Gruzijo s 3:0 po le 61 minutah igre se bodo Slovenci pomerili z Latvijo, ki so jo do zdaj vedno premagali.