V Libiji aretirali očeta in brata manchesterskega napadalca

Tripoli, 24. maja - V Libiji so aretirali očeta in brata Salmana Abedija, za katerega sumijo, da je v ponedeljek zvečer izvedel napad po koncertu v Manchestru, so danes sporočili njuni sorodniki in varnostni viri. Zvečer je britanska policija sporočila, da so v Manchestru prijeli še šesto osebo, neimenovano žensko.