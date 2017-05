TV Slovenija: Ministrstvo zavrnilo vlogi zavoda Adriatik za vpis vrtca in šole v javni razvid

Ljubljana, 24. maja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne dovoli vrtca in šole, ki sta ju želela ustanoviti turška jezikovna šola Ambra in zasebni zavod Adriatik oziroma direktor Muhammed Ali Isik. Kot so za TV Slovenija potrdili na ministrstvu, so zavrnili vlogi za vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja.