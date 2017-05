V Ljubljani mednarodno srečanje o utopijah in alternativah trenutnega sveta

Ljubljana, 24. maja - V Ljubljani poteka tridnevno mednarodno in multidisciplinarno srečanje Misliti drugače/Misliti drugo, na katerem razpravljajo o novih političnih modelih, umetniških imaginarijih in filozofskih utopijah. Predvsem pa je namen srečanj spodbuditi k razmišljanju o novih možnostih za drugačno mišljenje, nove oblike delovanja in ustvarjanja.