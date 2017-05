London/Frankfurt/Pariz, 24. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali neenotno, v Frankfurtu in Parizu so se zvišali, v Londonu zvišali. V New Yorku so indeksi v zelenem. Nafta se je pocenila, tečaj evra glede na dolar je malenkost izgubil.