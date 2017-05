Komik Colbert ne bo kaznovan zaradi nesramnosti do Trumpa

New York, 24. maja - Ameriška Zvezna komisija za komunikacije (FCC) je sporočila, da komiku televizije CBS Stephenu Colbertu ne bo izrekla kazni zaradi nesramnosti do predsednika ZDA Donalda Trumpa. Colbert je namreč 1. maja izjavil, da so Trumpova usta dobra le za sprejem spolnega organa ruskega predsednika Vladimirja Putina.