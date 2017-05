Uprava za varno hrano v zadnjem desetletju ni zaznala uporabe pesticidov, najdenih po požaru v Kemisu

Ljubljana, 24. maja - V upravi za varno hrano so za STA pojasnili, da v zadnjih 10 letih v vzorcih hrane in krme niso zaznali pesticidov, ki so prepovedani in so jih našli v vodi, onesnaženi po požaru v Kemisu. Analiza vzorcev zemlje, na podlagi katerih bo mogoče predvideti dolgoročne posledice na varnost hrane in krme, pa bodo znani prihodnji teden, so napovedali.