Kemik Ogrin tudi po zadnjih analizah zemlje po požaru v Kemisu ostaja previden

Ljubljana, 24. maja - Kemik z Instituta Jožef Stefan Tomaž Ogrin ostaja previden ob rezultatih analize vzorčenja tal po požaru v Kemisu. Kot mu je znano, se je oblak dima vil vse do Stare Vrhnike, kjer pa vzorcev tal niso vzeli. Skrbi ga tudi morebitna prisotnost dioksinov in furanov, ki so "najbolj strupene snovi, ki se akumulirajo v telesu".