Britanska policija: Napadalec v Manchestru ni deloval sam

London, 24. maja - Britanska policija je prepričana, da ponedeljkov napadalec na koncertu v Manchestru ni deloval sam, ampak da je bil del mreže. "Zelo jasno je, da gre za mrežo in to zdaj preiskujemo," je danes sporočil načelnik policije v Manchestru Ian Hopkins. Doslej so v povezavi z napadom prijeli štiri ljudi.