Na Kosovu po osmih letih bega aretirali eno najbolj iskanih oseb avstrijskih organov pregona

Dunaj/Priština, 24. maja - Na Kosovu so v torek aretirali 32-letnega Kosovca, ki velja za eno najbolj iskanih oseb avstrijskih organov pregona. Avstrijske oblasti so ga iskale zaradi poskusa umora policista. Pri njegovi aretaciji na Kosovu so sodelovali tudi avstrijski preiskovalci, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.