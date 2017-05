Policija po napadu v Manchestru išče pomočnike napadalca

pripravil Mihael Šuštaršič

London, 24. maja - Britanska policija po ponedeljkovem terorističnem napadu v Manchestru vneto išče pomočnike napadalca, za katerega so prepričani, da ni deloval sam. V povezavi z napadom so doslej prijeli štiri ljudi. Na dan prihajajo tudi nove informacije o napadalcu, ki naj bi se pred kratkim vrnil iz Libije in tudi Sirije, kjer naj bi se radikaliziral.