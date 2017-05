Tožilec Kozina zadovoljen s sodbo v zadevi Istrabenz, nezadovoljen z odnosom izvršilne oblasti

Ljubljana, 24. maja - Tožilec Jože Kozina je zadovoljen s pravnomočno sodbo v zadevi Istrabenz. "Lahko bi bila tudi drugačna in to je treba vzeti v zakup," je dejal na današnji novinarski konferenci, na kateri je bil kritičen do besed pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča, da bi v primeru zastaranja "letele glave". Te je označil za neokusne in nedostojanstvene.