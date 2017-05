Ptujska bolnišnica tudi letos nadaljuje negativno

Ptuj, 24. maja - Ptujska bolnišnica po lanski dober milijon evrov visoki izgubi tudi letos ne posluje veliko bolje. Na današnji seji sveta zavoda je direktor Andrej Levanič povedal, da so samo v prvih treh mesecih pridelali že nekaj več kot pol milijona evrov minusa, zapadle obveznosti do dobaviteljev pa so zato visoke že 6,3 milijona evrov.