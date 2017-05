BiH zamuja z izpolnjevanjem vprašalnika Evropske komisije

Sarajevo, 24. maja - Različne ravni oblasti v BiH se niso zmožne dogovoriti o skupnih odgovorih na vprašalnik Evropske komisije, ki je pogoj za odobritev statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji, so danes potrdili visoki predstavniki oblasti BiH, ki so opozorili, da kompleksen notranji ustroj države zavira in preprečuje reševanje pomembnih vprašanj.