Slovenija - Gruzija 3:0 (12, 11, 12)

Ljubljana, 24. maja - Odbojkarji Slovenije so v tekmi prvega kroga kvalifikacijske skupine C za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2018, ki bo prihodnje leto v Bolgariji in Italiji, v dvorani Stožice premagali Gruzijo s 3:0 (12, 11, 12). V četrtek se bo slovenska izbrana vrsta ob 17. uri pomerila z reprezentanco Estonije.