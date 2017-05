V Turčiji priprti francoski novinar gladovno stavka

Ankara, 24. maja - Francoski novinar, ki so ga pred več kot dvema tednoma priprli v Turčiji, v znak protesta v priporu gladovno stavka, so sporočili Novinarji brez meja (RSF). Fotografa Mathiasa Depardona, ki dela za revijo National Geographic, so pridržali 8. maja med delom v Hasankeyfu v provinci Batman.