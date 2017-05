Na MF presenečeni nad javno predstavitvijo neusklajenega predloga za zdravstveni prispevek

Ljubljana, 24. maja - Na finančnem ministrstvu so presenečeni, da je bil javno predstavljen z njimi neusklajen predlog za 2,1-odstotni zdravstveni prispevek. Na prvi pogled in glede na razpoložljive informacije ta po njihovi oceni daje pred javne finance in državni proračun povsem nove izzive, ki jih pri usklajevanju drugih elementov zdravstvene reforme niso upoštevali.