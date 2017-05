Nemški poslanci zaradi pritiskov Ankare odpovedali obisk Turčije

Berlin, 24. maja - Nemški poslanci, ki bi morali ta teden obiskati Turčijo, so odpovedali svoj obisk. Kot je pojasnila podpredsednica bundestaga Claudia Roth so se za odpoved obiska odločili zaradi hudih pritiskov iz Ankare. Dodala je, da so poslanci s turškega vrha dobili sporočilo, da obisk ne bi bil ustrezen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.