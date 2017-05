V pariškem muzeju Louvre razstava risb nizozemskih umetnikov 17. stoletja

Pariz, 25. maja - V pariškem muzeju Louvre je še do 12. junija na ogled razstava risb nizozemskih umetnikov 17. stoletja. Dela umetnikov, kot so bili Rembrandt van Rijn, Jan van Goyen, Adriaen van Ostade in Willem Pieterszoon Buytewech, dajejo dober vpogled v vsakdanje življenje na Nizozemskem v tistem času, piše na spletni strani muzeja.