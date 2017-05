Policija identificirala vse žrtve napada v Manchestru

Manchester, 24. maja - Britanska policija je identificirala vseh 22 žrtev napada v Manchestru, poroča britanski BBC. Obvestili so svojce in jim ponudili pomoč strokovnjakov. Preiskava trupel žrtev bo sicer trajala še vsaj štiri do pet dni, šele potem naj bi tudi uradno sporočili njihova imena, je sporočila policija.