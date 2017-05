Slovenski in avstrijski gospodarstveniki za uspešno nadaljnje sodelovanje

Ljubljana, 24. maja - Slovenija in Avstrija imata na področju gospodarskega sodelovanja zelo uspešno zgodovino, ki jo je treba nadaljevati z uspešnimi projekti, so se strinjali udeleženci slovensko-avstrijskega poslovnega foruma. Zavzeli so se za nadaljnje izboljševanje poslovnega okolja, avstrijska stran pa je slovenski ponudila investicijsko in strokovno podporo.