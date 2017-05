Četrti Drama festival s sedmimi predstavami domačih in tujih gledališč

Ljubljana, 25. maja - S predstavo Gospa z morja v izvedbi Narodnega gledališča Brno se bo začel Drama festival, ki ga ob koncu sezone četrtič pripravlja ljubljanska Drama. Do 31. maja se bo zvrstilo sedem uprizoritev in več spremljevalnih dogodkov. Poleg otvoritvene bodo na ogled še predstave domačih gledališč in nacionalnih gledališč iz Bratislave, Cetinja in Zagreba.