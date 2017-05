Za lansko avgustovsko neurje s poplavami 14,5 milijona evrov

Ljubljana, 24. maja - Za odpravo neposredne škode na stvareh po neurju s poplavami avgusta lani bo na voljo 14,5 milijona evrov. S temi sredstvi bodo realizirani ukrepi, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oz. omilitev čezmerne škode, do katere lahko pride v nadaljevanju, če se ukrepi ne bi izvajali in so opredeljenih z zakonom.