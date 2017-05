Na ministrstvu za izobraževanje spletni forum na temo varnega in spodbudnega učnega okolja

Ljubljana, 24. maja - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport skupaj z zavodom za šolstvo in šolskim sindikatom Sviz do 8. junija na različnih lokacijah po državi organizirajo regijske posvete Učno okolje - varno in spodbudno. Prvi je potekal danes v Pesnici pri Mariboru. Sicer pa so na spletni strani ministrstva odprli forum za izražanje mnenj in predlogov.