Zasavske revirje bo že 15. preplavil pester kulturni program

Hrastnik, 25. maja - S predstavo Ejlijen ekspres v izvedbi Žigana Krajnčana in Gašperja Kunška se bo drevi v Hrastniku začel 15. festival Rdeči revirji. V sklopu festivala, ki bo do 4. junija potekal še v Trbovljah in Zagorju, se bo zvrstilo okoli 60 dogodkov, med njimi razstave, razne predstave, tudi na ulicah, koncerti, instalacije, branja ter delavnice.