Predsednika Slovenije in Avstrije v Ljubljani o številnih dvostranskih vprašanjih

Ljubljana, 24. maja - Predsednika Slovenije in Avstrije, Borut Pahor in Alexander Van der Bellen, sta danes v Ljubljani spregovorila o številnih dvostranskih vprašanjih, vključno s položajem koroških Slovencev in nemškogovoreče skupine v Sloveniji, ter mednarodnih temah. Dvostranske odnose sta ocenila kot odlične. Odzvala sta se tudi na teroristični napad v Manchestru.