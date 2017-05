1,5 milijona evrov za dodaten brezplačen obrok za otroke

Ljubljana, 24. maja - Vlada je na današnji seji sprejela uredbo, ki združuje shemo šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega sadja. Otrokom v osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami bo na voljo dodatni brezplačni obrok sadja, zelenjave, mleka in mlečnih proizvodov. Ukrep je vreden 1,5 milijona evrov.