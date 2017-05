Bavčarjev odvetnik po potrjeni sodbi o pritisku javnosti in ministra na višje sodišče

Ljubljana, 24. maja - Odvetnik Janez Koščak, ki v zadevi Istrabenz zagovarja nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja, je za STA dejal, da se po sodbi višjega sodišča ne more znebiti občutka, da je to podleglo pritisku javnosti, medijev in pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča. Ob tem je napovedal, da bo vložil zahtevo za varstvo zakonitosti.