Papež Frančišek v Vatikanu sprejel Trumpa

Vatikan, 24. maja - Papež Frančišek je danes sprejel ameriškega predsednika Donalda Trumpa na zasebni avdienci. Papež je Trumpa lepo pozdravil, ta se mu je zahvalil za sprejem in dejal, da mu je to v čast. Trumpa sta na avdienco pospremili tudi prva dama Melania Trump in njegova hči Ivanka Trump, ki sta bili oblečeni v črno, poročajo tuje tiskovne agencije.