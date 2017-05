Dnevnik: Zoper Casiraghija vložena obtožnica zaradi nevarne vožnje, podaljšali so mu pripor

Ljubljana, 24. maja - Tožilstvo je zoper Stephena Casiraghija v torek vložilo obtožnico za tri kazniva dejanja, in sicer eno nevarne vožnje in dve obtožnici preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, ker je peljal mimo policijske zapore in ker naj bi grozil policistu, poroča časnik Dnevnik. Sodišče mu je zaradi ponovitvene nevarnosti še drugič podaljšalo pripor.