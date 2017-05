Roland Garros poostril varnost

Pariz, 24. maja - Organizatorji drugega teniškega turnirja za veliki slam v sezoni, odprtega prvenstva Francije v Parizu, so poostrili varovanje po terorističnem napadu v Manchestru, v katerem je umrlo najmanj 22 oseb. Organizatorji so sporočili, da bo za varnost teniških igralcev in gledalcev skrbelo več kot 1200 oseb.