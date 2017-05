Večer: V primeru Bajde vložene tri pritožbe na obsodbo

Celje, 24. maja - Celjsko višje sodišče je v primeru Romea Bajdeta, ki je bil na celjskem okrožnem sodišču marca obsojen zaradi uboja partnerice, v ponedeljek prejelo pritožbe tožilstva, obrambe in tudi samega obdolženca, poroča Večer. Bajdetu je sodišče prisodilo 13 let zaporne kazni, zaradi ponovitvene nevarnosti so mu tudi podaljšali pripor.