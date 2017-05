Košarkarji Clevelanda povečali prednost

Cleveland, 24. maja - Cleveland Cavaliers, branilci naslova v severnoameriški košarkarski ligi NBA, so v finalu vzhoda v boju na štiri zmage proti Boston Celtics povedli s 3:1. Četrto tekmo so namreč po zaslugi Kyrieja Irvinga in LeBrona Jamesa, ki sta skupaj dosegla 76 točk, dobili s 112:99, tako da so le še zmago oddaljeni od velikega finala.