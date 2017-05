Senatorji proti prvakom izsilili sedmo tekmo

Ottawa, 24. maja - Hokejisti Ottawa Senators so v finalu vzhodne konference severnoameriške lige NHL izsilili odločilno, sedmo tekmo proti Pittsburgh Penguins. V domači dvorani so namreč proti prvakom lige na šesti tekmi zmagali z 2:1 in v boju na štiri zmage razmerje moči izenačili na 3:3. Junak večera je bil Mike Hoffman, ki je v zadnji tretjini zadel za zmago.