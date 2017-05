Slovenska pohištvena industrija si želi prodreti nazaj na ameriški trg

New York, 24. maja - Delegacija predstavnikov pohištvenih podjetij se je na poslovno-informativnem obisku ZDA v New Yorku seznanila s pogoji in možnostmi delovanja na velikem in raznolikem ameriškem trgu. Tam je slovenska pohištvena industrija nekoč dobro poslovala, po osamosvojitvi oz. po zadnji veliki krizi leta 2008, pa je šlo navzdol.