Velika Britanija zvišala stopnjo teroristične grožnje na najvišjo

London, 23. maja - Velika Britanija je nocoj zvišala stopnjo ogroženosti pred terorističnim napadom na najvišjo oz. kritično, kar pomeni, da bi do napada lahko prišlo v neposredni prihodnosti. Kot je nocoj napovedala britanska premierka Theresa May, so na pomoč oboroženim policistom napotili tudi vojake, poroča francoska tiskovna agencija AFP.