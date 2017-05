Newyorške borze v zelenem

New York, 23. maja - Newyorške borze so dan zaključile v zelenem. Borzni analitiki ocenjujejo, da so vlagatelje spodbudili podatki o gospodarski dejavnosti v območju evra, ki je bilo maja na šestletnem vrhu, kažejo rezultati raziskave analitske hiše IHS Markit. To je zasenčilo strah po terorističnem napadu v Veliki Britaniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.