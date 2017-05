Etiopijec Tedros Adhanom Ghebreyesus novi generalni direktor WHO

Ženeva, 23. maja - Nekdanji etiopski minister za zdravje in zunanje zadeve, 52-letni Tedros Adhanom Ghebreyesus je bil danes na 70. zasedanju generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) izvoljen za novega generalnega direktorja organizacije. S tem je postal prvi Afričan, ki bo vodil WHO.